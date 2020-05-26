ERZURUM Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını muayene etti, yem bıraktılar - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını muayene etti, yem bıraktılar

ERZURUM'un merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı. Belediyenin veteriner hekim Baran Kaya personeliyle birlikte 44 mahalleyi gezerek sokak hayvanlarına yiyecek bırattı, muayenelerini yaptı. Yakutiye Belediyesi koronavirüs sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için seferber oldu. Belediyede görevli veteriner hekim Baran Kaya ve çalışan personel, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bayram süresince sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı. Kaya ve çalışanlar, sokakta buldukları hayvanların muayenelerini de yaptı. Veteriner Hekim Baran Kaya, "Pandemi dolayısı ile hükümetimiz dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Bu süreçte Belediye Başkanımız Mahmut Uçar Bey, bizi görevlendirerek sokak hayvanlarının hem beslenmesini hem de ihtiyacı olan hayvanların tedavi protokolü uygulamasını bizden istedi. Bu nedenle bayram süresinde Yakutiye Belediyesi'ne bağlı mahalleleri dolaşarak ulaşabildiğimiz bütün sokak hayvanlarının hem mama ihtiyaçlarını giderdik hem de tedavilerini yaptık" dedi. Pandemi sürecinden sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiğini belirten Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Bu süreçte yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlarımız için biz de ekiplerimizce bir yandan can dostlarımızın mama ihtiyacını karşılamaya çalışırken diğer yandan da muayene ederek sağlık durumlarını kontrol altına almaya çalıştık. İnşallah gücümüz yettiğince sadece bu süreçte değil her zaman sokak hayvanlarmızın ihtiyaçlarını gidereceğiz" diye konuştu.