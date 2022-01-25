Erzurum sokaklarında tehlikeli macera - Son Dakika

Erzurum sokaklarında tehlikeli macera

Karın tadını lastik raftingi ile çıkarttılar

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışının tadını macera severler çıkarttı. Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları lastiğin üzerine oturan vatandaşlar keyifli dakikalar yaşadı.

Erzurum'da dün gece şiddetli şekilde devam eden kar yağışı birçok vatandaşa çile olurken macera severlere eğlence oldu. Macera Off- Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri lapa lapa yağan karın tadını 4x4 araçlarının arkasına bağladıkları lastikle karın keyfini asfaltta rafting yaparak çıkarttılar.

Halatla aracın arkasına bağlanan lastik üzerine oturarak eğlenceyi doruklarda yaşayan vatandaşlar hem adrenalini hem de eğlenceyi aynı anda yaşadılar.