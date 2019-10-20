Son Dakika Haberleri: Erzurum sonbaharın eşsiz manzarası büyülüyor
Son Dakika Güncel Erzurum sonbaharın eşsiz manzarası büyülüyor

Erzurum sonbaharın eşsiz manzarası büyülüyor

1 saat önce

Erzurum'da sonbaharla birlikte ağaçlardaki renk cümbüşü ortaya doyumsuz manzaralar çıkarmaya başladı.

Erzurum'da sonbaharla birlikte ağaçlardaki renk cümbüşü ortaya doyumsuz manzaralar çıkarmaya başladı. Hazan mevsiminin güzelliği ile 'doğal stüdyo' olarak kullanılan parklar, en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından büyük ilgi görüyor.

Atatürk Üniversitesi tarafından denizden 1850 metre yüksekteki kent merkezine kurulan Ata Botanik Parkı, sonbahar manzarasıyla büyülüyor. Sonbaharla birlikte ortaya çıkan birbirinden farklı renk tonları, görenleri hayran bırakıyor. 350 dönüm arazi üzerine kurulan ve gölet, ahşap köprü, pergola, kamelya ile taş yollardan oluşan botanik parkta sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Hafta sonu tatilini sonbaharın renkleri içerisinde geçirmek isteyen aileler, eşsiz manzarada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Düğün fotoğrafçılarının 'doğal stüdyo' olarak kullandığı park, en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Sonbaharda evlenen çiftlerin şanslı olduğunu söyleyen fotoğrafçı Volkan Atar, Renkler botanikte çok güzel. Fotoğraflara da bu yansıyor. Sonbahardaki çiftlerimiz biraz daha şanslı oluyorlar. Renkler çok güzel. Fotoğraflar yaz fotoğraflarına göre yoğun yeşillikten ayrılıyor. Yeşil, sarı, kırmızın tonları çok güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Güneş biraz daha yüzünü gösterdiğinde renkler daha da canlı gözüküyor dedi.

Erzurum sonbaharın eşsiz manzarası büyülüyor

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eğitim gördüğü Almanya'da cansız bedeni bulunan Mert'in ölümü TBMM gündeminde
Gri listeye bir çizik daha! 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü Eski eşinin içinde bulunduğu otomobile kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü Emine Bulut cinayetinin tüyler ürperten yeni görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 13:08:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum sonbaharın eşsiz manzarası büyülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]