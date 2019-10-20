Erzurum sonbaharın eşsiz manzarası büyülüyor

Erzurum'da sonbaharla birlikte ağaçlardaki renk cümbüşü ortaya doyumsuz manzaralar çıkarmaya başladı. Hazan mevsiminin güzelliği ile 'doğal stüdyo' olarak kullanılan parklar, en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından büyük ilgi görüyor.

Atatürk Üniversitesi tarafından denizden 1850 metre yüksekteki kent merkezine kurulan Ata Botanik Parkı, sonbahar manzarasıyla büyülüyor. Sonbaharla birlikte ortaya çıkan birbirinden farklı renk tonları, görenleri hayran bırakıyor. 350 dönüm arazi üzerine kurulan ve gölet, ahşap köprü, pergola, kamelya ile taş yollardan oluşan botanik parkta sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Hafta sonu tatilini sonbaharın renkleri içerisinde geçirmek isteyen aileler, eşsiz manzarada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Düğün fotoğrafçılarının 'doğal stüdyo' olarak kullandığı park, en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Sonbaharda evlenen çiftlerin şanslı olduğunu söyleyen fotoğrafçı Volkan Atar, Renkler botanikte çok güzel. Fotoğraflara da bu yansıyor. Sonbahardaki çiftlerimiz biraz daha şanslı oluyorlar. Renkler çok güzel. Fotoğraflar yaz fotoğraflarına göre yoğun yeşillikten ayrılıyor. Yeşil, sarı, kırmızın tonları çok güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Güneş biraz daha yüzünü gösterdiğinde renkler daha da canlı gözüküyor dedi.