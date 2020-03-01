Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden yine örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden yine örnek davranış - Son Dakika

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden yine örnek davranış

6 saat önce

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü,İdlip de şehit olan 33 Asker için il binasına dev afiş astı.

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden yine örnek davranış, System.String[]

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İdlip de şehit olan 33 Asker için il binasına dev afiş astı.


SGK Erzurum İl Müdürlüğü çalışanları tarafından askerlerimizin acılarını paylaşmak ve toplumdaki hassasiyeti canlı tutmak ve ordumuza destek olmak amacıyla İl Müdürlüğü binasına dev afiş asıldı.


Binayı kaplayan dev afişte şu ifadelere yer verildi;


"Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın."


Afişi gören vatandaşlar SGK'nın bu hassasiyetinin toplumun duygularına da tercüman olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler. - ERZURUM

Sosyal Güvenlik Kurumu, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Önder Özen: Ersun Yanal ile yolların ayrılması yanlış
54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 01:12:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden yine örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]