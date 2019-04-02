Erzurum Stp'den Seçim Değerlendirmesi
1 saat önce
Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP), 31 Mart seçimlerinin ardından bir değerlendirme yaptı.
Erzurum
Sivil Toplum Platformu (ESTP), 31 Mart seçimlerinin ardından bir değerlendirme yaptı. Mustafa Güvenli
imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Artık söylem değil eylem zamanıdır. Dikkatle izlenirse toplumun kararı seçim meydanındaki tablo ile değil, kendisine sağlanan hizmet ile ortaya çıkmıştır.
Tam demokratik, insan haklarına saygılı ve şeffaflığa dayalı, sivil ve özgürlükçü bir Anayasa halen daha en büyük ihtiyaç olmakla birlikte buna paralel olarak Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu ile ilgili olarak da gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır.
Yine eğitim alanında gerçekleştirilmesi taahhüt edilen reformlar da çok gecikti ki; özellikle bu iki unsur kesinlikle ihmal edilmemelidir.
Bu iki temel ihtiyacın yanında tarımdan enerjiye kalkınmadan sanayiye yine özellikle ekonomide yeniden istikrar için yapılması gereken reformların da bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.
Doğu için önemli bir diğer unsur ise, teşvik politikalarıdır. Son yıllarda başlatılan teşvikler maalesef bölge ekonomisine katkı sağlayamadığı gibi, bölgede ekonomik anlamda kan kaybı devam etmiştir. Gelişi güzel hazırlanan tüm teşvikler bir vergi indirimi kadar fayda sağlayamamıştır. Doğu ekonomisi son yollardaki en ağır darbeyi Doğu'da vergi oranlarının batıdaki vergi oranlarıyla aynı seviyeye çekilmesiyle gerçekleşmiştir. Doğu'da vergi oranı batıdaki oranın en fazla yarısı kadar olmadıkça Doğu'ya yatırımcı çekmek mümkün olmayacağı gibi, mevcut yatırımcıyı bile kaybetmeye devam edecektir. Yine her seçim sonrası ifade ettiğimiz gibi, halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini tekrarlıyor, seçim sonuçlarının tüm ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz." - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:06 Kaynak: İHA
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