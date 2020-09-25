Erzurum su böreğini, Polonyalı Anna da yaptı - Son Dakika

SÜRAT Pateni Milli Takımı'nın Polonyalı antrenörü Anna Lukanova, Erzurum'da severek yediği su böreği için eline merdane aldı, yufka açtı. Buz pistindeki maharetini kadınlarla birlikte su böreği yaparken de gösteren Lukkanova, hazırladığı böreği fırına verdi. Pişirdiği su böreğini yardımcılarıyla birlikte yiyen Lukavona, "Hayatımda yediğim en güzel su böreği" dedi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 4 yaşında buzla tanışan ve sporculuk hayatında sayısız madalya kazandıktan sonra 4 yıl Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Anna Lukanova'yı (44) Sürat Pateni Milli Takımı antrenörlüğüne getirdi. 2018 yılında göreve başlayan ve buz salonları sebebiyle milli takımla günlerinin büyük bir bölümünü Erzurum'da geçiren Anna Lukanova, yöresel yemeklerle de tanıştı. Kısa sürede Türkiye ve Erzurum'a alışan Anna, yemeklerden en çok su böreğini sevdi. Fırsat buldukça su böreği yiyen, Polonya'daki ailesine de götüren Anna Lukanova mutfağa girdi; Erzurum adına coğrafi işaret belgesi alınan su böreğini pişirdi.