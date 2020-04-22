ERZURUM Suudi Arabistan'dan getirilen 182 kişi Erzurum'daki yurda yerleştirildi - Son Dakika

Türk Hava Yolları 'na ait uçakla saat 17.30'da Erzurum Havalimanı'na iniş yapan işçiler ve aileleri, sağlık kontrolünden geçirildi. İşçilerin yanlarından getirdiği eşyaları dezenfeksiyon işleminden geçirildi. 182 Türk vatandaşı, polis, sağlık ve AFAD ekipleri eşliğinde, Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Buradaki yurda yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

KORONAVİRÜS tebdirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan yurda getirilen 182 Türk vatandaşı, Erzurum'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi. İşçiler ve aileleri, 14 gün karantinada kalacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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