Erzurum tahsilatta ilk sırada

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Nisan ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın ilk 4 ayında tahakkuk eden 1 milyar 415 milyon TL tutarındaki verginin 636,7 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 44,97 olarak gerçekleşti

Erzurum Nisan Ayı Verileri

Erzurum Nisan ayı vergi tahsilat oranı yüzde 44,9 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA İstatistik bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 3'üncü sırada yer aldı.

Nisan Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan 2021 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 44,97, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 44,39, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 44,16, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 36,30 oldu.

Nisan Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 1,4 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1.8 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 3,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 9,5 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 14,86 olarak aktarıldı

Nisan Ayı Bölgesel Tahsilat

Bu yılın ilk 4 ayında tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 636,7 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 812,8 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 1,3 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 3,4 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 18,42 olarak hesaplandı

Nisan Ayı Bölge İlleri Tahsilat Oranları

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 59,49, Kars'ta yüzde 41,34, Erzurum'da yüzde 44,97, Ardahan'da yüzde 41,93, Bingöl'de yüzde 40,38, Muş'ta yüzde 36,88, Erzincan'da yüzde 41,69, Bitlis'te yüzde 34,65, Iğdır'da yüzde 25,53, Ağrı'da yüzde 50,76, Elazığ'da yüzde 43,57, Malatya'da yüzde 36,51, Van'da yüzde 24,99, Hakkari'de yüzde 16,70 olarak açıklandı. - ERZURUM