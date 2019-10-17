Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfınca (ESAV) başkentte bu yıl yedincisi düzenlenen "Erzurum Tanıtım Günleri başladı.

ESAV tarafından ANKA Altınpark Expo Center'da kurulan stantlarda Erzurum kültürü ve yöresel ürünleri, başkentlilerle buluşturuldu.

Erzurum'a özgü kadayıf dolması, cağ kebabı, peynir, tereyağı ve geleneksel el sanatları gibi ürünler sergilendi, hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Tanıtım günleri kapsamında yapılan açılış programında, İstiklal Marşı okundu, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya ulaşması için dua edildi ve asker selamı verildi.

ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılının kutlandığını hatırlatarak, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi konusunda bugün de Barış Pınarı Harekatı'nı icra ettiğini söyledi.

Harekatın başarıya ulaşması için dua eden Aksungur, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başarılar diledi.

"20'yi aşkın halk müziği sanatçısı konser verecek"

Aksungur, tanıtım günleri kapsamında Erzurum'un kültürü, sanatçıları, yöresel ürünleri ve değerlerinin Ankaralılara tanıtılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum, hem konum itibarıyla hem de ülkemize kattığı değerler itibarıyla çok büyük şehir. Bu şehrin insanlarını Ankara'da buluşturacağız. İnanıyorum ki bu şehrin insanları güçlü oldukça ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için çok büyük bir ivme kazanacaktır. Burada 4 gün boyunca 20'nin üzerinde halk müziği sanatçımız sizlerle bir arada olacaklar. İnanınıyorum ki bu duyguyu hep birlikte yaşayacağız."

Programda, sanatçı Selma Algül Oflas ile Nurullah Akçayır verdikleri konserde türküler seslendirdi.

Programda AK Parti milletvekilleri Recep Akdağ, Fikri Işık, Selami Altınok, Orhan Yeğin, Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yer aldı.