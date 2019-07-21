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ERZURUM TARİHİ MEDRESE ÖNÜNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

24 dakika önce

ERZURUM'un İlhanlılar döneminden kalma tarihi miras olan Yakutiye Medresesi, sürpriz bir evlilik teklifine şahitlik etti.

ERZURUM'un İlhanlılar döneminden kalma tarihi miras olan Yakutiye Medresesi, sürpriz bir evlilik teklifine şahitlik etti. Burakhan Koştaş, 5 yıllık kız arkadaşı Damla Saraç'a tarihi medresenin bahçesinde meşaleler altında 'Benimle bir ömür yaşlanır mısın' diye sordu. Sürpriz evlilik teklifine 'Evet' diyen Saraç, 5 yıldan sonra romantik bir teklif aldığını ifade etti.
Erzurum Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan Burakhan Koştaş,7 Ağustos 2014'ten beri sevgili olduğu Damla Saraç'a sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Koştaş'ın arkadaşlarının da yardımıyla tarihi Yakutiye Medresesi'nin bahçesini meşale, maytap ve gül yapraklarıyla süslendi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında Burakhan ve Damla çifti yaklaştığı sırada meşale ve maytaplar yakıldı. Kırmızı halı ve yere serilen güller arasında yürüyen Burakhan Koştaş, diz çökerek tek taş yüzükle Damla Saraç'a evlilik teklifinde bulundu. Çiftin tanıştıkları tarih 7 Ağustos 2014 tarihi ile 'Benimle bir ömür yaşlanır mısın? yazısının yeraldığı pankartın önünde yapılan evlilik teklifine Damla Saraç alkışlar arasında 'evet' cevabı verdi.
Kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için 5 yıldır beklediğini söyleyen Koştaş, çok mutlu olduğunu söyledi. Sürpriz evlilik teklifini kabul eden Damla Saraç, 5 yıldan sonra romantik bir teklif aldığını ifade etti.
ERZURUM TARİHİ MEDRESE ÖNÜNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
Yakutiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:41 Kaynak: DHA
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