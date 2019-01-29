Son Dakika Haberleri: Erzurum - Tarihin En Büyük Eroin Operasyonunun Sanıkları Mahkemeye Çakırılıyor

Erzurum - Tarihin En Büyük Eroin Operasyonunun Sanıkları Mahkemeye Çakırılıyor

1 saat önce

Tarihin en büyük eroin operasyonunun sanıkları mahkemeye çakırılıyorERZURUM'da mermer yüklü bir TIR'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun zanlıları hakim karşısına çıkarılıyor.

Tarihin en büyük eroin operasyonunun sanıkları mahkemeye çakırılıyor

ERZURUM'da mermer yüklü bir TIR'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun zanlıları hakim karşısına çıkarılıyor. Bugün sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan 4 zanlıdan ikisi olan S.Ö. ve H.K'nin ifadeleri devam ediyor.

Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta merkez Aziziye ilçesinin Ilıca'daki polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a seyir halinde olan mermer yüklü TIR'da uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine adli arama ve el koyma kararı alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramada TIR içerisinde 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası halinde 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.

Eroinin, İran'dan gelişte sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmek için mermerler arasına taş şekli verilerek zulalandığı belirlendi. Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki eroini taşıyan TIR şoförü, yakalanmamış gibi polis eşliğinde İstanbul'a gönderildi. Operasyonla, Türkiye'de ilk 50'de yer alan uyuşturucu baronu Almanya'ya kaçarken havalimanında yakalandı. İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişi ile TIR şoförü, İşişleri Bakanlığı tarafından tasis edilen jetle Erzurum'a getirildi.

Bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlıdan ikisi olan S.Ö. ve H.K. genişg üvenlik önlemi altından adliyeye çıkarıldı. Zanlıların savclıktaki ifadeleri sürerken, İki zanlı sağlık kontrolünün ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında soruşturmanın yürütüldüğü adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki işlemleri sürerken, aynı operasyonda yakalanan ve uyuşturucu baronu olan M.Z.F'nin ifadesinin ise yarın alnacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:26 Kaynak: DHA

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