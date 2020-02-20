Erzurum tavuklarını yemek isteyen tilki seyisinde fenomen oldu - Son Dakika

Tavuklarını yemek isteyen tilki seyisinde fenomen oldu

ERZURUM'un Hınıs ilçesinin Saldız Mahallesinde yaşayan Tuncay Edis, tavuklarını yemeye gelen tilkiyle yaptığı sohbeti sosyal medyada paylaşınca fenomen oldu. Edis, tavukları yemesine müsaade etmediği tilkinin karnını doyurup gönderdi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Sadız Mahallesinde oturan Kadriye-Tuncay Edis çiftinin başı son günlerde doğada aç kalan tilkiyle belada. Geçimlerini çiftçilik yaparak sağlayan Edis çiftinin beslediği 7 tavuğu gözüne kestiren tilki sık sık bunlardan birini almak için mahalleye kadar iniyor. Artık köpeklerinde alışıp, saldırmadığı tilki tavukların sahibi tarafından engelleniyor. Tilkinin son gelişini cep telefonuna kaydedip, onunla yaptığı sohbeti sosyal medyada paylaşan iki çocuk babası Tuncay Edis (40), biranda fenomen oldu. Görüntüleri binlerce kişi tarafından paylaşılan Ediz'in tilkiye söylediği, "Bu tavuklar bizim, sen bela mısın? Bunları yiyeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Bunları sana yedirtmeyiz. Tilki kardeş gel ayıpsın, kimse sana bir şey demiyor" sözleri izleyenleri gülümsetti.

Çiftçinin, tavuklarını avlamakta ısrarcı olan tilki Tuncay Edis'in verdiği yiyeceklerle karnını doyurup bölgeden uzaklaştı. Eşine ait olan 7 tavuğu yumurtaları için beslediklerini söyleyen Edis, "Besicilik yapıyorum. Eşim yumurtaları için 7 tane tavuk besliyor. Ama tilki bunları gözüne kestirmiş. Doğada yiyecek bulamayan tilki ölümü göze alıp buraya kadar geliyor. Tilki sık sık gelmesinden dolayı köpekleri bile kendine alıştırmış. Artık köpekler tilkiye tepki bile göstermiyor. Tilki uzun süre tavukların etrafında dolanıp duruyor. Tabi tavukları ona yedirmem. Karnını doyurup gönderdim. Tabi tilkinin ölümü göze alıp buralara kadar gelmesinin en büyük nedeni doğayı katletmemizdir. Doğada ne keklik ne de tavşan bıraktık. Eskiden ben hayvanları kışın yemlemeye çıkardığımda keklik sürüsü ve çok sayıda tavşan görürdüm. Şimdi bunların hiçbiri yok. Doğada aç kalan tilki de mecburen köylere, ilçelere ve şehirlere inecek" diye konuştu.