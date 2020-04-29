ERZURUM Tekman'da cenazeye giden 43 kişide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

Tekman'da cenazeye giden 43 kişide koronavirüs tespit edildi

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Tekman'ın bir köyünde vefat eden bir kişinin cenazesine giden 43 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Vali Memiş, köylerin karantina altına alındığını yeni vaka tespit edilmediğini belirtti.

Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Memiş, şimdiye kadar oldukça düşük düzeyde olan pozitif vaka sayısının Tekman'da yaşanan bir cenaze töreni sonrası arttığına dikkat çekti. Vali Memiş, "Sağlık Bakanımız verileri açıklamıştı. Biz Erzurum olarak o verilerin çok üzerinde değildik, geçtiğimiz haftaya kadar. Hatta rakamların daha altındaydık. Şu anda pozitif vaka sayımız 97. Rakam biraz arttı. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Tekman ilçemizde Karlıca köyünde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Cenaze ve taziyeye Muş, Diyarbakır gibi illerden hemşehrilerimiz geldi. 3 köyümüzde vaka tespiti yaptık ve 3 köyü karantinaya aldık. Orada aynı zamanda kaçak seyahat belgesi düzenleyeni tespit ettik gereken işlemi yaptık. Cenaze töreni sonrası orada 43 vaka birden artış oldu" dedi.

Erzurum merkezde salgının kontrol altına alındığını söyleyebileceğini ifade eden Vali Memiş, "Günde 200-300 test yapıyoruz. Bulgu sayısı bazen hiç olmuyor bazen 1-2 seviyesinde kalıyor. Bu da hekimlerimizin ifadesiyle salgının il merkezi için kontrol altında olduğunu gösteriyor. Tekman'da vaka artışı kurallara uymamanın sonucu 43 vaka birden meydana geldi. Şu ana kadar ilimizde 7 hastamız hayatını kaybetti. Bunların 70 yaş üzeri kalp, böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız. Yoğun bakımda olan 9 vatandaşımızın 4'ü entübe durumunda 163 hastayı da taburcu etmişiz. Bu da bizim için son derece önemli bir veri. Toplam pozitif vakamızdan çok daha fazlasını taburcu etmişiz" diye konuştu.

829 MİLYON 431 BİN LİRALIK FİNANSMAN DESTEĞİ

Basın toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Erzurum'a verilen ekonomik destekler hakkında da bilgi veren vali Memiş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın FAZ-1'de 21 bin 842 kişiye 21 milyon 842 bin, FAZ-2'de 17 bin 595 kişiye 17 milyon 595 bin lira ödendiğini müracaatların devam ettiği FAZ-3'te ise yaklaşık 20 bin kişiye 20 milyon liralık bir ödeme planladıklarını söyledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan ödemelerin 43 milyon 73 bin lira olduğunu belirten Vali Memiş, İş-Kur Müdürlüğü'nün ise kısa çalışma ödeneği olarak 19 milyon 606 bin 475 lira, işsizlik ödeneği olarak 1 milyon 722 bin 893 lira, ücretsiz izne çıkarılanlara ise 3 milyon 694 bin 603 lira ödediğini kaydetti.

3 kamu bankasından ise 925 tüccar ve firmaya 488 milyon 667 bin lira, 3 bin 244 esnafa 151 bin 100 lira, 9 firmaya çek desteği olarak 5 milyon 800 bin lira, 21 bin 336 kişiye de 115 milyon 767 bin lira kredi verildiğini vurgulayan Vali Memiş, Erzurum'a 829 milyon 431 bin lira tutarında finans desteği sağlandığını söyledi.