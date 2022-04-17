Erzurum-Tekman kara yolu heyelan nedeniyle kapandı - Son Dakika
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Erzurum-Tekman kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

17.04.2022 14:03
Erzurum-Tekman kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Erzurum'da, heyelan nedeniyle kapanan Erzurum-Tekman kara yolunda ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

Erzurum'da, heyelan nedeniyle kapanan Erzurum- Tekman kara yolunda ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

Tekman-Erzurum kara yolunun yaklaşık 10. kilometresinde bulunan Taşkesen Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi.

İlçe ile kent merkezi arasındaki ulaşımın sağlandığı yolun kapanması nedeniyle yolda kalan araçlar, alternatif yola yönlendirildi.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kapanan yolda temizlik çalışmaları devam ediyor.

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Erzurum, Tekman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum-Tekman kara yolu heyelan nedeniyle kapandı - Son Dakika


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