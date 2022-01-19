Üye Girişi
Erzurum Teknik Üniversitesi ile Malezya Putra Üniversitesi arasında iş birliği - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Malezya Putra Üniversitesi arasında iş birliği

19.01.2022 13:31
Erzurum Teknik Üniversitesi ile Malezya Putra Üniversitesi arasında iş birliği

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Malezya Putra Üniversitesi (UPM) Ar-Ge çalışmalarında iş birliği yapacak.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Malezya Putra Üniversitesi (UPM) Ar-Ge çalışmalarında iş birliği yapacak.

ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, bir dizi temasta bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya Putra Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mohid Roslan Bin Sulaiman ve beraberindeki heyet, Erzurum Teknik Üniversitesini ziyaret etti.

Mohid Roslan Bin Sulaiman burada ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve yönetimiyle görüştü.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmenin ardından toplantı salonuna geçen heyet, ETÜ ile UPM arasında eğitim, araştırma ve Ar-Ge çalışmalarında iş birliği yapılmasına, laboratuvar imkanlarından faydalanılmasına, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin değişimi ile akademik personelin misafir öğretim üyesi olarak kabul edilmesine olanak sağlayan protokol imzaladı.

ETÜ Rektörü Çakmak, Malezya Putra Üniversitesi heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Yeni iş birlikleri ve ortak projeleri kapsayan yeni bir protokol imzaladık. Bu protokol ile gerek ETÜ'nün uluslararasılaşma noktasında belirlediği hedeflere bir adım daha yaklaşacağına gerekse de ülkemizin ve Malezya'nın kültürel çeşitliliğine katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Erzurum Teknik Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Erzurum, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Teknik Üniversitesi ile Malezya Putra Üniversitesi arasında iş birliği - Son Dakika


Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AK Parti milletvekili aday adayı Kenan Yaşar seçildi Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AK Parti milletvekili aday adayı Kenan Yaşar seçildi         
19:31
Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı! Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı!         
19:27
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
19:31 Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AK Parti milletvekili aday adayı Kenan Yaşar seçildi
19:30 Son Dakika! Benzine zam geldi, gece yarısından sonra geçerli olacak
19:27 Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı!
19:24 Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı
19:16 Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı
18:57 Kastamonu'da 16 yönetici hep birlikte görevinden istifasını verdi
18:54 Son Dakika: Fenerbahçe'nin Altay karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
18:47 Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı
18:12 Billur Kalkavan: Cinsellik, yemek yapmaktan daha önemli
18:09 Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 19:40:37. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum Teknik Üniversitesi ile Malezya Putra Üniversitesi arasında iş birliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement