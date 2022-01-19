Erzurum Teknik Üniversitesi ile Malezya Putra Üniversitesi arasında iş birliği - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Malezya Putra Üniversitesi (UPM) Ar-Ge çalışmalarında iş birliği yapacak.

ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, bir dizi temasta bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya Putra Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mohid Roslan Bin Sulaiman ve beraberindeki heyet, Erzurum Teknik Üniversitesini ziyaret etti.

Mohid Roslan Bin Sulaiman burada ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve yönetimiyle görüştü.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmenin ardından toplantı salonuna geçen heyet, ETÜ ile UPM arasında eğitim, araştırma ve Ar-Ge çalışmalarında iş birliği yapılmasına, laboratuvar imkanlarından faydalanılmasına, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin değişimi ile akademik personelin misafir öğretim üyesi olarak kabul edilmesine olanak sağlayan protokol imzaladı.

ETÜ Rektörü Çakmak, Malezya Putra Üniversitesi heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Yeni iş birlikleri ve ortak projeleri kapsayan yeni bir protokol imzaladık. Bu protokol ile gerek ETÜ'nün uluslararasılaşma noktasında belirlediği hedeflere bir adım daha yaklaşacağına gerekse de ülkemizin ve Malezya'nın kültürel çeşitliliğine katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.