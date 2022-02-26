Erzurum Teknik Üniversitesi kar suyunu ve tarıma faydasını araştıracak - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Tarım ve Orman Bakanlığından desteklenen araştırma projesi kapsamında, otomatik görüntüleme sistemiyle kar suyunu ölçecek ve tarımsal faaliyete etkisini araştıracak.

Üniversitenin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, ETÜ ve Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (TAGEM) hazırlanan "Kar ve Bitki Örtüsünün Tartılı ve Kar Lizimetresinde Görüntülü Sistemlerle Gerçek Zamanlı Takip Edilmesi ve Modellenmesi" projesi Tarım ve Orman Bakanlığından destek aldı.

Araştırma projesi kapsamında, Erzurum'un iklim koşullarında kar örtüsü otomatik görüntüleme sistemlerle ölçülecek ve tarımsal faaliyetlere etkisi değerlendirilecek.

Proje yürütücüsü ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cansaran Ertaş, küresel iklim krizi, nüfus artışı ve tarımsal faaliyetlerin gelişmesiyle insanlığın kullanılabilir suya ihtiyacının giderek arttığına dikkati çekti. Ertaş, birçok uluslararası çalışma ve projede, iklim değişikliğinin dünyanın her bölgesinde çeşitli hava ve iklim olaylarına sebebiyet verdiğini vurguladı.

Türkiye'nin coğrafi konumu, su kaynaklarının kullanım alanları ve kontrolü göz önüne alındığında, bu alanda yapılacak AR-GE çalışmaları ile modern teknikleri içeren uygulamaların ülkeye bilimsel ve ekonomik açıdan katma değer sağlayacağını ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu Bölgesi gibi yağışın önemli bir kısmının kar şeklinde düştüğü bölgelerde eriyen kar sularının takibi, su kaynakları ve tarımsal faaliyetler açısından oldukça önemlidir. Bu proje kapsamında geliştirilecek entegre ölçüm sistemi ile kar ve bitki örtüsünün görüntülü sistemlerle gerçek zamanlı takibi yapılacak ve kar örtüsü modellenecek. Ayrıca bu entegre ölçüm sisteminde biriken kar örtüsü altında toprak içerisindeki toprak nemi ve toprak sıcaklığı değişimine bağlı olarak bitki yetiştirme döneminde bitki gelişimi değerlendirilecek."