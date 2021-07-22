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Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde ilk 20'de - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde ilk 20'de

22.07.2021 10:00
Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde ilk 20'de, System.String[]

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyeti Araştırması'nda (TÜMA) Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 125 devlet üniversitesi arasında 18. sırada yer aldı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyeti Araştırması'nda (TÜMA) Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 125 devlet üniversitesi arasında 18. sırada yer aldı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından üniversitelerin memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 raporu yayımlandı. Bu rapora göre öğrencilere yönelik yapılan anketler sonucunda Erzurum Teknik Üniversitesi geçen yıla nazaran 41 basmak birden yükselerek devlet üniversiteleri arasında 18. Sırada yer almayı başardı.

Her yıl düzenli olarak yapılan ve Türkiye'de lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olma yolunda ilerlemelerine katkı sunma amacıyla hazırlanan listede ilk 20 üniversite arasında yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yapılan çalışmaların karşılığını almaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Bu başarının tüm ETÜ Ailesine ait olduğunu vurgulayan Rektör Bülent Çakmak, öğrenci odaklı üniversite olduklarını dile getirerek "Pandemi sürecinde çevrimiçi eğitime en hızlı şekilde entegre olan kurumların başında geliyoruz. Hiçbir öğrencimizi mağdur etmeden öğretim dönemini tamamladık. Gerek öğrencilerimize tanıdığımız sosyal ve kültürel hayat gerekse de bilimsel ve akademik hizmet her yıl artarak devam ediyor. Yayımlanan raporlarda da bunu somut olarak görmekteyiz. Son olarak TÜMA'nın yayımladığı 2021 Raporunda ilk 20 içerisinde yer almış olmamız Yeni YÖK vizyonu ışığında atmış olduğumuz adımların olumlu bir yansımasıdır. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyor, nice başarılarda buluşmayı temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM

Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde ilk 20'de

Erzurum Teknik Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Lisans, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde ilk 20'de - Son Dakika


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