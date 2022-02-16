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Erzurum Teknik Üniversitesi TÜBİTAK destekli projesiyle "hidrojen" üretecek - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi TÜBİTAK destekli projesiyle "hidrojen" üretecek

16.02.2022 14:36
Erzurum Teknik Üniversitesi TÜBİTAK destekli projesiyle "hidrojen" üretecek

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) hazırlanan "Yüzey Modifikasyanları ile İki Boyutlu TMDC Yapıların HER Aktivitelerinin İncelenmesi" projesi kapsamında hidrojen üretilmesi hedefleniyor.

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) hazırlanan "Yüzey Modifikasyanları ile İki Boyutlu TMDC Yapıların HER Aktivitelerinin İncelenmesi" projesi kapsamında hidrojen üretilmesi hedefleniyor.

Üniversitenin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, hazırlanan proje, "TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında destek almaya hak kazandı.

ETÜ Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Güven Turgut'un yürütücülüğünü yaptığı, öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Aygün'ün araştırmacı olarak yer aldığı projenin danışmanlığını ise Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul ve Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken ile Koç Üniversitesinden Doç. Dr. Önder Metin yaptı.

Doç. Dr. Turgut, dünyada fosil enerji kaynaklarının hızla tüketilmesi ile çevreye zararlı gazların salınımını azaltabilecek, ucuz, sürdürülebilir ve zararsız bir enerji kaynağı olan hidrojenin enerji üretiminde kullanılabileceğini belirtti.

Hidrojenin, birim kütle başına petrol ve türevlerinden daha fazla enerji içermesi, kullanımında çevreye zararlı ürün vermemesi gibi avantajları ile yeni tür enerji arayışında etkili bir çözüm olarak görüldüğüne işaret eden Turgut, şunları kaydetti:

"Hidrojen üretiminde elektrokatalizör olarak kullanılan platine alternatif olarak düşük maliyetli, yüksek verimli ve uzun ömürlü elektrokatalizörlerin geliştirilmesi amacı ile iki boyutlu geçiş metali ikili kalkojen (TMDC) tek tabakalı malzemelerin hidrojen üretim etkinliklerinin artırılması büyük önem arz etmektedir. Projede literatürde ilk kez yeni tür fonksiyonel TMDC yapıları ekibimiz tarafından sentezlenecek. Sentezlenecek bu yapılarda atomik boyutta yüzey değişiklikleri ile hidrojen üretiminin artırılmasını hedefliyoruz."

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Fen Fakültesi, Araştırma, Erzurum, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Teknik Üniversitesi TÜBİTAK destekli projesiyle 'hidrojen' üretecek - Son Dakika


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