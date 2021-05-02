Erzurum Teknik Üniversitesinin eğitim ve bilişim projelerine DAP desteği - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) hazırladığı "DAP'ın İzinde Kalkınmanın Peşinde Eğitim Projesi" ile "MUCİTPARK Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Bilim Gönülleri Ağı (Mucitpark-Biga) Projesi", Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) Başkanlığınca desteklendi.

ETÜ'den yapılan açıklamada, 18 ay sürecek "DAP'ın İzinde Kalkınmanın Peşinde Eğitim Projesi" kapsamında bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesine yönelik eğitimler düzenleneceği belirtildi.

Projeyle Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır ve Kars'ta tarım ve hayvancılıkla geçinenlerin iş gücü ve insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunulmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda 750 kişiye modern hayvancılık teknikleri ve iyi tarım uygulamaları eğitimlerinin verileceği bildirildi.

Çiftçilerin bilinç seviyelerinin artırılarak verimli üretim yapmalarının, verilecek sertifikalarla da ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla istifade etmelerinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, projenin ETÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Erzurum Ticaret Borsası iş birliğinde yürütüleceği ve 220 bin lira bütçeyle desteklendiği kaydedildi.

Mucitpark-Biga projesinin ise 24 ay süreceği ve 500 bin lira bütçeyle desteklendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projeyle ETÜ bünyesinde faaliyetlerine devam eden MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi'nin fiziksel kapasitesinin artırılıp atölye ve fiziksel imkanlardan daha geniş kitlelerin yararlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında Bilim Gönülleri Ağı oluşturularak çocukların 21. yüzyıl becerilerine erişim imkanın artırılması amaçlanıyor. Bu yeni ağla birlikte toplumun tüm kesimlerinden çocukların STEAM eğitimlerine erişimi mümkün hale getirilecek ve STEAM alanında bölgenin önemli bir ihtiyacı olan eğitmen eksikliğinin giderilmesine katkı sağlanacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da bilimle erken yaşta tanışan çocukların üretkenliklerinin ve hayata bakış açılarının aynı oranda değiştiğine işaret ederek, bilimsel merakın çocuk yaşlarda aşılanması gerektiğini vurguladı.