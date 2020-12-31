Erzurum "Tekstilkent" ile istihdam ve üretim atağında - Son Dakika

Erzurum "Tekstilkent" ile istihdam ve üretim atağında

31.12.2020 11:07

Erzurum'da hayata geçirilen ve bazı fabrikaların üretime başladığı Tekstilkent, hem kentin istihdamına hem de üretime büyük katkı sunuyor.

Erzurum'da hayata geçirilen ve bazı fabrikaların üretime başladığı Tekstilkent, hem kentin istihdamına hem de üretime büyük katkı sunuyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) hayata geçirdiği Tekstilkent Projesi ile kente gelen yatırımcılar, yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede fabrikalarını kurarak üretime başladı.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Erzurum- Pasinler çevre yolunda bulunan Tekstilkent'te 4 firma, çok sayıda kişiyi istihdam ederek ürettiği tekstil ürünlerini yurt içine ve dışına pazarlıyor.

Yatırım yapmak isteyen firmalar için de altyapı çalışmalarının sürdüğü bölge ile kentin istihdam ve üretim alanında atağa kalkması hedefleniyor.

"Fabrikalar, gençlerin ve bölgenin makus talihini değiştirecek"

Vali Okay Memiş, AA muhabirine, bölgenin Avrupa'ya açılan kapısı tekstil atölyelerinin Erzurum'da olduğunu ve istihdama önemli katkı sağlandığını söyledi.

Kentte sadece tekstil üzerine değil, farklı iş kollarında yüzlerce fabrikanın yakında hizmete açılacağını ifade eden Memiş, "Açılan fabrikalar gençlerimizin ve bölgenin makus talihini değiştirecek. Biz hem nitelikli istihdam sağlıyoruz hem de Erzurum'a ünlü markaları da almaya çalışıyoruz. Fabrikalarımız arasında katma değerli ürünler üretenler de var." dedi.

Memiş, temeli atıldıktan sonra kısa sürede hizmete açılan atölyelerde çalışan kişi sayısının da birkaç yıl içerisinde en üst seviyeye ulaşacağını belirterek, fabrikaların bölgede kısa sürede açılarak üretime başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"İstihdam sayısı 2023'de 5 bin olacak"

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 fabrikanın inşaatının devam ettiğini anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Kent genelinde farklı alanlarda da yaklaşık 25 fabrika bir yılda hizmete girdi. 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde en az 2 bin kişiyle hizmet veriliyor ve istihdam sayısı 2023'de 5 bin olacak. Gece gündüz Erzurum için çaba sarf ediyoruz. İki yıldır buradayım ve bu süreçte hayallerimizi gerçekleştirdik. Yine bu hizmetlere devam edeceğiz. Bunları yaparken Cumhurbaşkanımız ile belediye başkanlarımızın ve bakanlarımızın büyük destekleri oldu."

2. Organize Sanayi Bölge Başkanı Fırat Karakaya ise sorumluluk alanındaki bölgede bulunan atölyelerin tamamının hizmete açılmasıyla çalışan sayısının 5000'e yükseleceğini anlattı.

Çalışanların 2 haftalık veya 1 aylık eğitime alındığını aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"Sorumluluk bölgemizde 4 adet, 4 bin 500 metrekare alana sahip fabrika bulunmakta. Proje kapsamında kentin farklı noktalarında da 3 tane tekstil fabrikası üretime geçmiş durumda. Ortak paydaşlarla yapılan fabrikalarda 1000'e yakın çalışan var. Kapasitemiz 2 bin çalışan ve 2021 yılı içerisinde bunların tamamı faaliyete geçecek. Eğitimlerin ardından burada çalışanlar, ihracat ürünü üretecek kapasiteye gelebiliyor. Amaç, mayayı tutturmak, Erzurum'un tekstil alanında söz sahibi olmasını sağlamak istiyoruz."

"Mont ve kaban üretiminde Çin ve Avrupa düzeyine geleceğiz"

Bölgede faaliyet gösteren VDS Tekstil Erzurum İşletme Müdürü Murat Yurttaş da 1 milyon ürün ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Fabrikanın dokuma üzerine hizmet verdiğine işaret eden Yurttaş, "Firmamız, Avrupa'nın en büyük ihracat alanındaki dokuma ve mont fabrikasıdır. Hedefimiz yılbaşı itibarıyla çalışan sayımızı 700'e çıkarmak. Yakında Erzurum olarak mont ve kaban üretiminde Çin ve Avrupa düzeyine geleceğiz." diye konuştu.

Tekstil atölyesi çalışanlarından Kimyanur Kutman, kendisi gibi yüzlerce kadının fabrikalarda iş imkanı bulduğunu dile getirdi.

Erzurum Tekstilkent ile istihdam ve üretim atağında
Erzurum Tekstilkent ile istihdam ve üretim atağında
Erzurum Tekstilkent ile istihdam ve üretim atağında
Erzurum Tekstilkent ile istihdam ve üretim atağında

Tekstilkent, Organize, İstihdam, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzurum 'Tekstilkent' ile istihdam ve üretim atağında - Son Dakika Ekonomi


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