ERZURUM Teröristler şemsiye açıp, İHA'dan korunmaya çalışmış - Son Dakika

ERZURUM Teröristler şemsiye açıp, İHA'dan korunmaya çalışmış

Teröristler şemsiye açıp, İHA'dan korunmaya çalışmışKARADENİZ'e açılmak üzere Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalına gelen 1'i ölü 2'si sağ olarak ele geçirilen 3 teröristin İHA'dan saklanmak için şemsiye açtıkları ortaya çıktı.

Teröristler şemsiye açıp, İHA'dan korunmaya çalışmış

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KARADENİZ'e açılmak üzere Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalına gelen 1'i ölü 2'si sağ olarak ele geçirilen 3 teröristin İHA'dan saklanmak için şemsiye açtıkları ortaya çıktı. Operasyonun detaylarını anlatan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, teröristleri bir ay boyunca adım adım izlediklerini anlattı. Gemalmaz, "Sözde Karadeniz grubu olarak görevlendirilen 3 bölücü terör örgütü mensubu yaklaşık bir ay önce Şenkaya sınırlarına giriş yaptı. İstihbarat personelimizle bu grubu çok yakından izlemeye başladık. Kirpi aracı termal kamerayı çalıştırdı. Bunlar kirpi aracının termalini İHA sanıyorlar. Korunmak için şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim" dedi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Şenkaya ilçesi kırsalında 11 Temmuz günü saat 22.30'da yaptığı operasyonda gri listede 500 bin TL ödülle aranan Hejar kod adlı Halis Eroğlu'nu etkisiz hale getirdi. Teröristle birlikte 1 adet AK-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca ve 2 adet el bombası ele geçirildi. Karanlıktan faydalanan 2 terörist ise ormanlık alana kaçtı. Kaçan 2 teröristi yakalamak için bölgede operasyonu sürdüren Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH), 13 Temmuz sabahı 2 teröristi de saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı. Deniz kod adlı Ender Yalçın ve Sipan kod adlı Adem Çallar'la birlikte çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Karadeniz bölgesine açılmak hedefiyle Şenkaya kırsalına gelen teröristleri etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin operasyonunun ayrıntıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği brifingde ortaya çıktı. Jandarma Bölge Komutanlığı bahçesindeki törende operasyonun başından sonuna kadar yaşananları anlatan Gemalmaz, şunları söyledi:

"Sözde Karadeniz grubu olarak görevlendirilen 3 bölücü terör örgütü mensubu yaklaşık bir ay önce Şenkaya sınırlarına giriş yaptı. İstihbarat personelimizle bu grubu çok yakından izlemeye başladık. Personelle yaptığım toplantıda 'Biz bunların bir iki adım gerisindeyiz. Bir adım önlerine geçtiğimiz de bunları etkisiz hale getireceğiz' dedim. Bu yönde çalışmalarımızı devam ettirdik. En son çarşamba günü bir köyümüzden erzak temin ettikleri bilgisi alınması üzerine, olay yerine intikal ettim ve geniş çaplı operasyonu planladık. Ayak izleri ve aldığımız istihbaratla çemberi daralttık. Cuma günü 680 metre mesafeden kirpi aracımız görüntü aldı. Saat 22.36'da aldığımız görüntülerde silahları göremeyince tereddüt yaşadık. Kirpi aracı termal kamerayı çalıştırdı. Bunlar kirpi aracının termalini İHA sanıyorlar. Korunmak için şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim. Öndeki sözde grup liderleri Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirildi. Diğerleri karanlık ve ormanlık arazi sebebiyle kaçtılar. Yerlerini bildiğimiz için bölgeyi çembere aldık. Ormanlık alanı karış karış aradık. Pazar günü sabah 09.50 sıralarında buradaki özel harekat timimiz ormanlık alan içerisinde teröristleri sağ olarak yakaladı."

TURİSTİK TESİSLER, HES VE BARAJLARLA İLGİLİ DÖKÜMAN BULUNDU

Şenkaya kırsalındaki operasyonda gri listede olan bir teröristin ölü olarak ele geçirildiğini belirten Vali Okay Memiş, "Kahraman jandarma ve kahraman polisimiz, MİT'imizle çok güzel bir organizasyonla teröristleri etkisiz hale getirdik. Üzerlerinde Karadeniz'le ilgili turistik tesisler, ekonomik tesisler, HES, barajlarla ilgili dokümanları bulduk. Bu da çok önemli. Teröristlerin amaçlarını delillendirmiş olduk" dedi.

Jandarma, Şenkaya, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM Teröristler şemsiye açıp, İHA'dan korunmaya çalışmış - Son Dakika
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