Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23-58,45 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23-58,45 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG31,43 58,4547,96ESKS
Et BüyükbaşKG23,00 30,00 28,74HMS
Et KüçükbaşKG34,0036,0034,48HTS
Et KüçükbaşKG27,5036,0031,84HMS


ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış


HTS: Hazır Tüccar Satış


HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:07 Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
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