Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 ila 43 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 ila 43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
|30,00
|29,31
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|29,70
|43,00
|37,51
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|19,80
|48,00
|41,84
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|20,00
|29,00
|23,19
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:08 Kaynak: AA
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