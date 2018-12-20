Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

4 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,91 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,91 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG39,00 41,00 39,91 HTS
Kaşar PeyniriKG17,50 20,00 18,76

HTS
Yağlı PeynirKG9,20 9,20

9,20 HTS
TereyağıKG26,00 26,00 26,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:59 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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