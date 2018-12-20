Erzurum Ticaret Borsası
4 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,91 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,91 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|39,00
|41,00
|39,91
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|17,50
|20,00
|18,76
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,20
|9,20
|9,20
|HTS
|Tereyağı
|KG
|26,00
|26,00
|26,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:59 Kaynak: AA
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