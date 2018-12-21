Erzurum Ticaret Borsası
5 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 1,30 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 1,30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,44
|34,70
|29,75
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,00
|31,00
|31,00
|HMS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,20
|9,20
|9,20
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,30
|1,30
|1,30
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:52 Kaynak: AA
TMSF'den "Cem Uzan Paris'te Davayı Kazandı" Haberlerine Yalanlama Geldi
ABD Başkanı Trump, Demokratları Tehdit Etti: Hükümeti Kapatırım
Tartışma Yaratan Çekiliş Görüntülerine, Milli Piyango'dan Açıklama: Tesadüf
FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı