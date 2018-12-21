Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

5 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 1,30 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 1,30 liradan satıldı.


ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 29,44 34,7029,75HTS
Et KüçükbaşKG 31,00 31,00 31,00 HMS
Yağlı Peynir KG 9,20 9,20 9,20 HTS
İnek SütüKG 1,30 1,30 1,30 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış


HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:52 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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