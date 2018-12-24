Erzurum Ticaret Borsası
20 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 21,53 ila 40 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 21,53 ila 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,00
|40,00
|30,29
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|21,53
|25,00
|23,44
|HMS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,00
|16,00
|13,18
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|17,80
|23,50
|20,96
|HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:57 Kaynak: AA
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