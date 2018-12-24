Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

20 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 21,53 ila 40 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 21,53 ila 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG28,0040,0030,29HTS
Et BüyükbaşKG21,53 25,00 23,44

HMS
Yağlı PeynirKG11,0016,0013,18HTS
Kaşar PeyniriKG17,80 23,50 20,96 HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:57 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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