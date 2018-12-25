Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) lor peynirinin kilogramı 66,67 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) lor peynirinin kilogramı 66,67 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Lor Peyniri
|KG
|66,67
|66,67
|66,67
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:37 Kaynak: AA
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