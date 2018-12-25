Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) lor peynirinin kilogramı 66,67 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) lor peynirinin kilogramı 66,67 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Lor PeyniriKG66,6766,6766,67HTS
Kaşar PeyniriKG20,0020,0020,00HTS
Yağlı PeynirKG18,0018,0018,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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