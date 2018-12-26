Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG32,0032,00 32,00 HTS
Kuru FasulyeKG8,0111,008,03HTS
Yağlı PeynirKG14,67

18,0016,00HTS
Civil PeynirKG10,00

18,0710,53HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:13 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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