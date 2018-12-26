Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|8,01
|11,00
|8,03
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,67
|18,00
|16,00
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|10,00
|18,07
|10,53
|HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:13 Kaynak: AA
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi
Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak
Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı
Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor