Erzurum Ticaret Borsası
17 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,44 ila 35,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,44 ila 35,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|29,44
|35,50
|29,82
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,00
|16,00
|14,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|17,00
|19,44
|17,19
|HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:01 Kaynak: AA
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