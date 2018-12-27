Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

17 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,44 ila 35,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,44 ila 35,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG30,0030,00 30,00 HMS
Et BüyükbaşKG29,4435,5029,82HTS
Yağlı PeynirKG13,00

16,0014,00HTS
Kaşar PeyniriKG17,00

19,4417,19HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:01 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hal Uyuşmazlıklarında Parasal Üst Sınır Artırıldı Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti

Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması! Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:18:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]