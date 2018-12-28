Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,44 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,44
|29,44
|29,44
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|6,00
|12,00
|9,45
|HTS
|Buğday
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
|Arpa
|KG
|0,90
|0,90
|0,90
|HMS
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:45 Kaynak: AA
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