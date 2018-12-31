Erzurum Ticaret Borsası
9 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 64,95 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|64,95
|36,03
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|23,50
|32,00
|30,32
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,81
|32,00
|32,00
|ESKS
|Civil Peynir
|KG
|10,00
|14,00
|10,01
|HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:45 Kaynak: AA
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