Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 64,95 liradan satıldı.ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış TesciliESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek