Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

9 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 64,95 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 64,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG28,6564,95 36,03 ESKS
Et BüyükbaşKG23,5032,0030,32HMS
Et KüçükbaşKG31,8132,0032,00ESKS
Civil PeynirKG10,00

14,0010,01HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:45 Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
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