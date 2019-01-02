Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 30 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG30,0030,0030,00HTS
Civil PeynirKG15,0215,0215,02HTS
Kaşar PeyniriKG22,0022,0022,00HTS
PatatesKG2,00

2,002,00HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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