Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 30 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|15,02
|15,02
|15,02
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|22,00
|22,00
|22,00
|HTS
|Patates
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:51 Kaynak: AA
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