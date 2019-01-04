Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 - 37 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 - 37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,00
|37,00
|35,29
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|35,97
|32,25
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|30,00
|36,00
|33,01
|HMS
|Civil Peyniri
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:38 Kaynak: AA
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