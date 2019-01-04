Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 - 37 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 - 37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG34,0037,0035,29HTS
Et BüyükbaşKG28,6535,9732,25ESKS
Et KüçükbaşKG30,0036,0033,01HMS
Civil PeyniriKG15,0015,0015,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:38 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı

Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:19:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]