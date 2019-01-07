Erzurum Ticaret Borsası
2 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,40
|1,80
|1,63
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:19 Kaynak: AA
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