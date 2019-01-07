Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG35,00 35,00 35,00 HTS
Kaşar PeynirKG20,0020,0020,00HTS
İnek SütüKG1,40 1,80 1,63 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:19 Kaynak: AA

Ekonomi
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