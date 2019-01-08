Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

16 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG25,00 35,00 29,00 HTS
Kuru ÜzümKG7,90 7,90 7,90 HTS
Kuru FasulyeKG5,60 5,80 5,66 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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