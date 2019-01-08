Erzurum Ticaret Borsası
16 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,00
|35,00
|29,00
|HTS
|Kuru Üzüm
|KG
|7,90
|7,90
|7,90
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|5,60
|5,80
|5,66
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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