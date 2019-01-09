Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

46 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 25,97 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 25,97 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG25,00 26,00 25,97 HMS
Yağlı PeynirKG11,67 11,76 11,71 HTS
Tavuk EtiKG7,73 10,00 8,35 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:54 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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