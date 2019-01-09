Erzurum Ticaret Borsası
46 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 25,97 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 25,97 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,00
|26,00
|25,97
|HMS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,67
|11,76
|11,71
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|7,73
|10,00
|8,35
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:54 Kaynak: AA
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