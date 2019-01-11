Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 47,84 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 47,84 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,43
|47,84
|32,88
|ESKS
|Kavurma
|KG
|33,70
|33,70
|33,70
|ESKS
|Kaşar Peyniri
|KG
|18,54
|25,00
|21,42
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|8,00
|11,00
|9,77
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|27,75
|36,00
|31,00
|HTS
|Süzme Bal
|KG
|32,41
|32,41
|32,41
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu
Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:04 Kaynak: AA
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