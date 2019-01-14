Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23 ila 41 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23 ila 41 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,00
|23,00
|23,00
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|35,00
|41,00
|36,72
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|26,00
|26,00
|26,00
|HMS
|Civil Peyniri
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:27 Kaynak: AA
Erzurumspor, Rashad Muhammed ile Prensipte Anlaştı
Kışı Fırsat Bilen Vatandaşlar Palandöken'e Akın Etti! Otellerdeki Doluluk Oranı Yüzde 90'a Ulaştı
ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı
Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı