Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23 ila 41 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23 ila 41 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG23,0023,0023,00HTS
Et BüyükbaşKG35,0041,0036,72HMS
Et KüçükbaşKG26,0026,0026,00HMS
Civil PeyniriKG15,0015,0015,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:27 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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