Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

39 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 28,75 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 28,75 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG24,60 30,00 26,66 HTS
Kaşar PeyniriKG28,75 28,75 28,75 HTS
Yağlı PeynirKG14,90

23,80 18,02 HTS
İnek SütüKG1,00 1,80 1,71 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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