Erzurum Ticaret Borsası
39 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 28,75 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 28,75 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,60
|30,00
|26,66
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|28,75
|28,75
|28,75
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|23,80
|18,02
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,80
|1,71
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:28 Kaynak: AA
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