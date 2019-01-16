Erzurum Ticaret Borsası
23 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 64,95 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,43
| 64,95
|38,93
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,81
|33,00
| 32,79
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Kavurma
|KG
|73,00
|73,00
|73,00
|ESKS
|Civil Peyniri
|KG
|17,40
|17,40
|17,40
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|4,60
|4,60
|4,60
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu
Satış
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:01 Kaynak: AA
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