Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

23 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 64,95 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 64,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG31,43 64,95

38,93 ESKS
Et KüçükbaşKG 31,81 33,00

 32,79

ESKS
Et KüçükbaşKG 39,00 39,00

39,00

HTS
KavurmaKG73,00

73,00 73,00 ESKS
Civil PeyniriKG 17,40 17,40 17,40 HTS
Lor PeyniriKG4,60

4,60 4,60 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:01 Kaynak: AA

Ekonomi
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