Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,53 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,53 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG24,53 24,53

24,53 HMS
Süzme BalKG25,0025,00 25,00 HTS
Civil PeyniriKG 12,5012,50 12,50 HTS
PatatesKG1,001,00 1,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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