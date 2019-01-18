Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,53 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,53
|24,53
|24,53
|HMS
|Süzme Bal
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|12,50
|12,50
|12,50
|HTS
|Patates
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:28 Kaynak: AA
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