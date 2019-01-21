Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

15 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 liradan, en yüksek 35,49 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 liradan, en yüksek 35,49 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG24,00

24,00

24,00

HMS
Et BüyükbaşKG 35,00 35,49

 35,07

HTS
Et KüçükbaşKG 31,00 31,00

31,00

HMS
Et KüçükbaşKG35,00

42,03 36,56 HTS
Kaşar PeyniriKG 19,44 24,27

23,26 HTS
Yağlı PeynirKG13,43

16,36

15,02 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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