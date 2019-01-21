Erzurum Ticaret Borsası
15 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 liradan, en yüksek 35,49 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 liradan, en yüksek 35,49 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|35,00
|35,49
| 35,07
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,00
|31,00
|31,00
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|35,00
|42,03
|36,56
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|19,44
|24,27
|23,26
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,43
|16,36
|15,02
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:03 Kaynak: AA
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