Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 21,75 lira, en yüksek 64,95 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 21,75 lira, en yüksek 64,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG21,75

29,00

26,67

ESKA
Et BüyükbaşKG 28,6564,9533,99ESKS
Et BüyükbaşKG28,0030,0029,04HMS
Et BüyükbaşKG23,00

37,0030,14HTS
Kaşar PeyniriKG 18,0018,00

18,00 HTS
Yağlı PeynirKG11,6711,76

11,73HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:26 Kaynak: AA

Ekonomi
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