Erzurum Ticaret Borsası

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMA (TL) SATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG 21,75



29,00



26,67



ESKA Et Büyükbaş KG 28,65 64,95 33,99 ESKS Et Büyükbaş KG 28,00 30,00 29,04 HMS Et Büyükbaş KG 23,00



37,00 30,14 HTS Kaşar Peyniri KG 18,00 18,00



18,00 HTS Yağlı Peynir KG 11,67 11,76



11,73 HTS

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 21,75 lira, en yüksek 64,95 liradan satıldı.ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tüccar SatışıHMS: Hazır Müstahsil SatışıESKA: Et ve Süt Kurumu AlışESKS: Et ve Süt Kurumu Satış