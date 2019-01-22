Erzurum Ticaret Borsası
2 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 21,75 lira, en yüksek 64,95 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 21,75 lira, en yüksek 64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|21,75
|29,00
|26,67
|ESKA
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|64,95
|33,99
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|28,00
|30,00
|29,04
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|23,00
|37,00
|30,14
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,67
|11,76
|11,73
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:26 Kaynak: AA
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