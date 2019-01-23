Erzurum Ticaret Borsası
5 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|34,00
|23,92
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,26
|40,00
|28,12
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|16,67
|16,67
|16,67
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,11
|25,00
|12,92
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,50
|1,80
|1,69
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,35
|1,15
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:16 Kaynak: AA
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