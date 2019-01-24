Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

17 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,38 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG36,0037,0036,38HTS
Civil PeyniriKG16,0016,0016,00HTS
Lor PeyniriKG5,705,70 5,70HTS
Kaşar PeyniriKG23,8023,8023,80HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:05 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti

Dünya Bu Lezzetin Peşinde! Afyon Lokumu 4 Kıtadan 50 Ülkeye İhraç Ediliyor Emekliye Müjde: Maaşlara Bir Zam Daha Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:22:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]