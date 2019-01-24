Erzurum Ticaret Borsası
17 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,38 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|36,00
|37,00
|36,38
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|16,00
|16,00
|16,00
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|5,70
|5,70
|5,70
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|23,80
|23,80
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:05 Kaynak: AA
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