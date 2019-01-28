Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Küçükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|30,97
|31,02
|30,99
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:50 Kaynak: AA
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