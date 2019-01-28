Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et KüçükbaşKG40,0040,0040,00HTS
Yağlı PeynirKG15,0015,0015,00HTS
TereyağıKG35,0035,0035,00HTS
Kaşar PeyniriKG30,9731,0230,99HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:50 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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