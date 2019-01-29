Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 64,95 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 64,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG21,7529,0024,81ESKA
Et BüyükbaşKG29,8564,9542,09ESKS
Et BüyükbaşKG21,7529,0025,91HMS
Et BüyükbaşKG32,7738,0036,62HTS
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
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