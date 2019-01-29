Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 64,95 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|21,75
|29,00
|24,81
|ESKA
|Et Büyükbaş
|KG
|29,85
|64,95
|42,09
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|21,75
|29,00
|25,91
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|32,77
|38,00
|36,62
|HTS
ESKA: Et ve Süt Kurumu
Alış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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