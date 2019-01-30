Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

32 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,60 ila 42 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,60 ila 42 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et KüçükbaşKG24,6042,0028,59HTS
Kaşar PeyniriKG14,0028,7519,26HTS
Yağlı PeynirKG11,6728,5017,06HTS
Lor PeynirKG11,0011,0011,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:09 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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