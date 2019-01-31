Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 49,95 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 49,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 28,65 49,95 37,96

ESKS
Et BüyükbaşKG 24,50 33,00

29,16 HMS
Et KüçükbaşKG31,81 33,00

32,65 ESKS
Et KüçükbaşKG 25,00 33,00 25,29

HMS
Tavuk EtiKG 9,12 13,00 12,27 ESKS
İnek SütüKG1,40 1,70 1,47 HMS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:56 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gabriel Obertan, Erzurumspor'un Tesislerine Hayran Kaldı Eskişehir'in Han İlçesinde İşçilerin Asgari Ücreti 2 Bin 255 Lira Oldu

Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:34:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]