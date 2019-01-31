Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 49,95 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|49,95
| 37,96
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,50
|33,00
|29,16
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,81
|33,00
|32,65
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|25,00
|33,00
|25,29
|HMS
|Tavuk Eti
|KG
|9,12
|13,00
|12,27
|ESKS
|İnek Sütü
|KG
|1,40
|1,70
|1,47
|HMS
ESKS: Et ve Süt Kurumu
Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:56 Kaynak: AA
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