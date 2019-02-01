Erzurum Ticaret Borsası
19 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirinin kilogramı 15,15 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirinin kilogramı 15,15 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peyniri
|KG
|15,15
|15,15
|15,15
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|22,02
|26,67
|25,43
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|10,83
|20,00
|15,15
|HTS
|Tereyağı
|KG
|29,17
|35,12
|34,01
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:04 Kaynak: AA
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