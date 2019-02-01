Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

19 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirinin kilogramı 15,15 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirinin kilogramı 15,15 liradan satıldı.


ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil PeyniriKG 15,15 15,1515,15HTS
Kaşar PeyniriKG 22,02 26,67 25,43 HTS
Tavuk EtiKG 10,83 20,00 15,15 HTS
TereyağıKG 29,17 35,12 34,01 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:04 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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